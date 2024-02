Baroni: “Risultato giusto, peccato magari non aver sfruttato due occasioni. Siamo sulla buona strada”

Il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni si è detto soddisfatto dei suoi dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Monza. L’allenatore gialloblu ha così risposto alle domande dei media in conferenza:

Baroni, quanto è importante il pari conquistato a Monza? Come hanno giocato i nuovi?

“Parto ad esempio da Serdar, per me ha lavorato bene ed è forte oltre a essere pronto. In questo momento per il Verona è un mediano di livello perché ha dinamicità, qualità, e lo ha dimostrato anche contro un Monza difficile da affrontare.”

Ha qualche rammarico per non aver vinto questa partita? Il Verona ha diverse opzioni di scelta dopo l’ultimo mercato?

“Abbiamo cambiato tanto ma c’è tanta partecipazione da parte dei calciatori e questo mi stimola moltissimo. Il prezzo che dobbiamo pagare magari è il tanto lavoro che dobbiamo fare da adesso in poi, il calo che c’è stato nella ripresa è dovuto anche a questo. Non mi piace parlare di rammarico.”

Nella ripresa vi siete accontentati?

“Per me c’erano le condizioni per alzare il ritmo ma purtroppo non siamo stati in grado di farlo perché fisicamente un po’ siamo calati. Anche i cambi forzati ci hanno costretto a trovare soluzioni differenti e avevamo meno energia e gamba sugli esterni. Ora con la Juventus sarà dura ma ci proveremo dando il 300%.”

