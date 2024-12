Baroni: “Quarto posto? Siamo ambiziosi, guardiamo oltre”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista a DAZN poco prima della sfida dell’Olimpico contro l’Inter: “Non c’è nessun segreto, ho trovato un gruppo e una squadra dedita al lavoro, ho avuto subito grande partecipazione. I ragazzi credono in quello che fanno, siamo contenti, la strada è ancora lunghissima ma la squadra piano piano sta prendendo una forte identità”.

Quale può essere il pregio di questa partita? “È una gara di altissimo livello. Sono gare dove dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, la squadra lo sa. Non ci vogliamo snaturare, credo che questa squadra non debba snaturarsi nonostante un grande avversario. È difficile trovare delle lacune nell’Inter, per il livello della partita è giusto che la squadra se la giochi con la sua identità. Servirà un grande lavoro da parte di tutti”.

Ci credete nel quarto posto? “Noi ci siamo dati dall’inizio di migliorare la scorsa stagione. La squadra è ambiziosa, io sono ambizioso, tutti lo siamo. Ma sappiamo che dobbiamo guardare molto a ciò che facciamo, guardare avanti. Abbiamo alzato lo sguardo ma ora è più importante a lavorare e credere in ciò che facciamo, anche con questo entusiasmo e coinvolgimento da parte di tutti”.

Foto: twitter Lazio