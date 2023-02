Baroni: “Qualche maestro di playstation pensava che il sistema di gioco non funzionasse”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto in trasferta contro la Cremonese di Ballardini. Alcune parole del tecnico: “Complimenti alla squadra. Sono arrivate due battute d’arresto dopo le migliori partite fatte. La squadra è consapevole di questo, ha preparato la partita con personalità e idee. Non mi aspetto mai niente dall’avversario. Abbiamo la nostra identità, lavoriamo per questo. I ragazzi credono nel lavoro, nel quotidiano e portiamo avanti le nostre idee. Poi ci sono i maestri della Playstation che dicono che non funzionava il sistema di gioco e tutto il resto ma non è così. Chiaro, la Serie A è complicata, abbiamo una squadra giovane ma questi ragazzi vanno in campo con la mentalità, la ricerca di idee e di gioco. Rinnovo i complimenti a tutti, principalmente a chi non è entrato. A volte ci sono anche degli episodi che ti penalizzano. Non siamo stati fortunati in alcuni ma nel calcio capita. Oggi volevamo giocarci la partita, giocare a viso aperto senza pressioni. Quelle le tengo io. Attacco? Abbiamo dei ragazzi con talento, bisogna che in alcune situazioni ci sia più cattiveria ma sono percorsi di crescita. Ciò che mi interessava è che la squadra tenesse sempre il baricentro altro, costringendo l’avversario all’errore. Hjulmand è un ragazzo che sta crescendo e facendo il suo percorso. Siamo contenti di lui e lui di noi”.

Foto: sito ufficiale Lecce