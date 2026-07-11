Baroni: “Orgoglioso di essere tornato a Verona. Giocheremo con la difesa a 4”

11/07/2026 | 17:26:36

Il Verona ha puntato su Marco Baroni, come vi avevamo svelato in tempi non sospetti. E l’allenatore è stato presentato in conferenza stampa, si tratta di un ritorno in una piazza che conosce molto bene. “Sono orgoglioso e carico di essere qui. Ho scelto di tornare per la città, per la sua gente e per il direttore che è qui al mio fianco. Verona non ha una categoria, la sua vera categoria è rappresentata dai valori della città e delle persone che la vivono. Ripartiamo dalle grandi motivazioni e dalla voglia che ho. Dovremo svolgere un lavoro di grande qualità, intensità e determinazione. Non mi piacciono gli slogan, preferisco i fatti. Posso assicurare che siamo qui per essere protagonisti. Devo conoscere bene molti ragazzi e la prima parte del ritiro sarà molto importante, non solo per valutarli tatticamente ma per conoscere l’uomo. Una delle nostre certezze sarà la difesa a quattro. Sarà un Verona offensivo, anche nelle mia precedente esperienza in Serie A abbiamo cercato di essere propositivi”.

Foto: X Hellas Verona