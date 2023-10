Baroni: “Non siamo contenti del risultato. Ma torno a casa con sensazioni positive”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna al Dall’Ara.

Queste le sue parole: “Rammarico per il palo? Non solo sul palo, la squadra ha fatto bene. Hanno giocato tanti che avevano giocato meno, ha avuto buone risposte sia individuali che di squadra.R Dopo l’espulsione diventa difficile, ma ci sono molte cose positive”.

La partita è lo specchio della vostra stagione? “La squadra ha sempre una tenuta sia mentale che fisica e crede in quello che stiamo facendo. Paghiamo cari degli errori, ma mi è piaciuta la manovra della squadra. Credo nel lavoro che stiamo facendo, avevo preparato bene la squadra e ha interpretato bene la gara. Non siamo contenti del risultato, ma la squadra può migliorare su tanti profili e soprattutto su quello della realizzazione. Possiamo preparare meglio certe giocate che proviamo durante la settimana”.

Foto: twitter Verona