Baroni: “Non si possono concedere gol del genere. Siamo stati ingenui. C’è da migliorare difensivamente”

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato a Sky dopo la sconfitta di Udine.

Queste le sue parole: “Abbiamo preso due brutti gol, entrambi all’inizio dei due tempi. Era già successo con il Venezia e dobbiamo migliorare e essere più concreti nelle due fasi. Non è facile rimettere in piedi un risultato, specialmente contro una squadra che lavora bassa come l’Udinese”.

La bandierina alzata prima del gol di Lucca ha disorientato i giocatori? “Non dobbiamo fermarci assolutamente, eravamo posizionati bene e ci siamo distratti. Non si può fare una cosa del genere, un’ingenuità che non si deve fare”.

Come si migliora il gioco di questa Lazio? “La squadra ha potenzialità per muovere meglio e più velocemente la palla. Oggi siamo andati sugli esterni, dobbiamo migliorare nei cross. Centralmente non è facile, quando è entrato Dia abbiamo visto quanto sia bravo a muoversi tra le linee. Dobbiamo fare uno step in più ed essere più concreti”.

Serve qualcosa a livello qualitativo? “Credo che questo aspetto si possa migliorare con la mobilità. Andare sotto dopo pochi minuti contro una squadra aggressiva che voleva sporcarci la partita non è stato positivo. Potevamo fare qualche scelta migliore, dobbiamo migliorare e la squadra lo sa”.

Foto: twitter Lazio