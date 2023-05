Baroni: “Non possiamo pensare agli altri. Mi aspetto molto dai miei calciatori”

Marco Baroni in conferenza stampa ha parlato in vista della sfida contro il Monza, ecco le sue parole: “Al Monza vanno i complimenti, ha un organico importante e nelle ultime gare è la squadra più in forma del torneo. Questo ci carica ulteriormente, per noi sono partite dove ce la giocheremo con testa, concentrazione. Grande rispetto per l’avversario, ma dovremo scendere in campo senza paura e timori. Dovremo andare forte con determinazione e voglia, con la compattezza che ci ha sempre contraddistinto: la porteremo anche a Monza, sarà un bel confronto”.

E’ uno svantaggio giocare dopo Verona e Spezia?: “I calciatori guardano i risultati, noi non dobbiamo aspettarci niente dagli altri. Non possiamo pensare agli altri, non rientra nel mio modo di lavorare, mi aspetto molto dai miei calciatori e dalle nostre possibilità. Mancano due gare per noi e due gare per gli altri, ciò che avviene questa settimana può essere ribaltato alla prossima”.

Hjulmand ?: “Ha fatto anche oggi un allenamento, ha forzato e sta progredendo tutto molto bene. Domani faremo una valutazione insieme al ragazzo, tranne calciare la palla ha fatto tutto. Siamo sulla strada giusta. Per quanto riguarda il centrocampo Askildsen ha fatto bene, sono contento perché tutti sono in forma. La squadra è centrata, ho anche qualche imbarazzo nelle scelte. Rientra anche Banda, ho abbondanza”.

Foto: sito ufficiale Lecce