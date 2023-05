Baroni: “Non ho mai pensato che saremmo retrocessi”

Centrato l’obiettivo salvezza, il Lecce vuole concludere al meglio questa stagione per celebrare la permanenza in Serie A e iniziare a programmare il futuro. Stagione da ricordare per Marco Baroni, il mister dei salentini è riuscito a tenere unita la squadra anche nei momenti di difficoltà: “Non ho mai pensato che saremmo retrocessi. Non ho mai voluto dare alla squadra la sensazione di essere preoccupato”. Le convocazioni in Nazionale hanno dato merito alle ottime prestazioni di Federico Baschirotto, chiamato per la prima volta dal Ct Mancini: “Siamo molto felici per lui. L’abbiamo fatto giocare da centrale per emergenza contro l’Inter e da lì è esploso, si merita questa convocazione”. Anche il futuro dell’allenatore giallorosso è ancora da definire: “Finora ho fatto contratti di un anno con il Lecce. Dopo la partita con il Bologna mi incontrerò con la società e se ne parlerà molto serenamente”.

Foto: sito ufficiale Lecce