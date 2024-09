Baroni: “Non ci sono titolari e riserve, ma un gruppo che lavora insieme”

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Lazio. Il tecnico biancoceleste ha parlato della gestione delle energie della squadra, e dei buoni risultati pervenuti fino ad adesso.

“Noi lavoriamo sempre per la prestazione, chiaro che l’obiettivo sia il risultato ma è importante anche come lo si ottiene. A Firenze abbiamo fatto una buonissima prestazione, e oggi ci aspettiamo una risposta in termini di punti. La squadra sta bene, nonostante l’impegno infrasettimanale. Sto portando avanti l’aspetto dell’utilizzo di tutta la squadra. Non ci sono titolari e riserve, ma un gruppo che lavora insieme”.

Foto: Twitter Lazio