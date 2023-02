Baroni: “Non abbiamo avuto paura, questo ci permette di fare risultati contro squadre sulla carta ingiocabili”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Baroni ha così parlato dopo la vittoria odierna per 2-1 contro l’Atalanta: “Abbiamo analizzato e preparato bene la partita, arginando bene l’Atalanta con tanta pressione. Questo è un gruppo di ragazzi giovani, ma molto ricettivi. Credono nel lavoro e mi seguono. Avevo chiesto una partita di coraggio, di pressione e di corsa, perché se lasci l’iniziativa all’Atalanta diventa difficilissimo. A me interessa soprattutto l’atteggiamento, che non deve mai mancare”. Poi ha proseguito: “Quando sono partito con questo Lecce pieno di esordienti, ho tolto subito timori reverenziali. I giovani vanno lanciati, bisogna guardare più alle loro possibilità che ai loro difetti. Abbiamo dato loro fiducia e loro ce la stanno restituendo. Io ripeto sempre a tutti che si può perdere, vincere o pareggiare, ma mai sbagliare l’atteggiamento. Siamo una neo-promossa e l’atteggiamento è fondamentale”.

Infine: “Ho detto alla squadra di non essere attendista, cercando di essere aggressivi e accettare i duelli nell’uno contro uno. Non abbiamo avuto paura di farlo ed è questo che ci permette di fare risultati contro squadre che sulla carta sarebbero ingiocabili”.

Foto: sito ufficiale Lecce