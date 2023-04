Baroni: “Momento difficile, ci manca fiducia. Abbiamo le qualità per venirne fuori”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlatlo a Dazn dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “È un momento che non abbiamo mai passato prima, la squadra ha iniziato bene poi ci siamo disuniti. Nel secondo tempo abbiamo perso intensità, anche sui rimpalli, basti vedere come è arrivato il rigore. Credo sia un problema di fiducia, dobbiamo ritrovarla. Abbiamo le qualità per venire fuori dalla situazione e lo faremo”.

Foto: sito Lecce