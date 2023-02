Baroni sul mercato: “Sono contento, non era semplice operare. Pezzella è in crescita”

Marco Baroni, tecnico del Lecce è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo match di campionato contro la Cremonese. Il mister dei pugliesi tra i tanti temi ha parlato della condizioni di due suoi calciatori: “Tra Gallo e Pezzella non c’è competizione: per me sono due titolari, a questa alternanza bisogna anche abituarsi. Pezzella è in crescita, Gallo rientra perché ha assorbito l’ematoma del piede, quindi è a disposizione”. Successivamente Baroni è intervenuto sul mercato: “Sono contento: non era semplice operare, ma abbiamo portato dentro ragazzi che incarnano al meglio i principi della squadra. Sono calciatori umili che possono tornarci utili”.

Foto: sito web Lecce