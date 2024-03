Baroni: “Lotta salvezza durissima ed equilibrata. Con il Cagliari uno dei tanti scontri diretti. Tavsan? Non è un oggetto misterioso”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara salvezza contro il Cagliari.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono situazioni diverse, la caviglia è sempre delicata. Sono ragazzi che hanno avuto il premio della nazionale che porta via energie fisiche e mentali. Con i ragazzi che sono rimasti abbiamo fatto un bel lavoro in vista di una partita difficile su un campo storicamente ostico”.

Scontro diretto su un campo difficile? “Da uno come Ranieri si può solo imparare, l’ho avuto come allenatore anche a Napoli, già da lì ho avuto modo di conoscere le sue capacità. Sarà una lotta salvezza durissima ma noi ci siamo per tenere duro fino alla fine”.

In che condizioni hai ritrovato Swiderski dopo la nazionale? “Con la Polonia hanno raggiunto un obiettivo importante che ti dà grande carica emotiva. Questi giocatori però inevitabilmente pagano il fatto di non aver avuto un giorno di recupero. Tra trasferte, viaggi sei sempre tirato, comunque tutti hanno fatto delle buone partite e mi fa piacere per loro”.

Il Cagliari in casa non molla mai… “E’ una squadra che sa vivere queste situazioni, noi siamo diversi ma dobbiamo portare la nostra energia, la nostra corsa, dobbiamo andare lì con grandissimo rispetto ma anche con grande determinazione”.

Cosa serve al Verona per la volata salvezza? “Nelle ultime gare sono arrivati punti, dobbiamo guardare avanti, fornire gare di altissimo livello dal punto di vista mentale e attentivo, bisogna andare forte con entusiasmo e coraggio senza fare calcoli e pensare a una quota di punti, sono partite che vanno preparate bene durante la settimana con il lavoro e giocate come non ci fosse un domani dando tutto all’interno della gara”.

Su Tavsan: “Non è un oggetto misterioso, ci sono giocatori con delle qualità importanti che tardano magari un po’ ad adattarsi ad un nuovo tipo di calcio e di realtà. E’ stato un investimento da parte della società, ed era attenzionato anche da altre squadre oltre al Verona ma sono convinto che possa e debba darci una mano”.

Foto: twitter Verona