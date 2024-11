Baroni: “L’entusiasmo non va frenato, ma alimentato con prestazioni e continuità”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista a DAZN poco prima della sfida prevista questa sera contro il Cagliari, partendo dal premio “L’ho ritirato io ma è il premio della squadra e dello staff. Guardiamo alla partita, che sarà complicata e la squadra deve affrontare con lucidità e attenzione”.

Poi ha proseguito: “L’entusiasmo non va frenato ma alimentato con le prestazioni e la continuità”.

Infine: “Non voglio personalismi, deve venire fuori il collettivo dove ci sono opportunità per tutti, come quella di andare in gol. Tutti devono giocare per la squadra”