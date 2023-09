Baroni: “Lazovic sarà della partita. Ngonge? Per diventare forte deve essere un giocatore di squadra”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, ha così parlato di Darko Lazovic: “I nuovi sono ancora da valutare, adesso c’è un altro giorno poi vedremo, per quanto riguarda Lazovic valuterò, sicuramente sarà della partita, da vedere se dal 1′ o a gara in corso”.

Infine, su Ngonge: “Sta lavorando per diventare un giocatore di squadra, stiamo lavorando insieme dal ritiro, ha grande talento individuale e predisposizione, per diventare un giocatore forte bisogna diventare un giocatore di squadra e stiamo lavorando su questo, oltre che sul goal, che comunque è importante, anche sull’intera prestazione, è una bella sfida, è un ragazzo che se capisce può diventare molto importante”.

