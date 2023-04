Baroni: “La squadra è viva e sono sereno. Ci è mancata anche un po’ di fortuna”

Marco Baroni, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta di misura contro il Napoli.

Queste le sue parole: “E’ un momento in cui si paga a caro prezzo gli episodi. Ma dobbiamo essere bravi noi a portarli dalla nostra parte, la squadra è viva e oggi ho fatto i complimenti a tutti. È questo l’atteggiamento giusto. Questo momento ci sta mettendo alla prova, ma ne usciremo e ne sono convinto”.

Un Lecce più propositivo: oggi tante occasioni: “L’ampiezza questa squadra non deve tenerla con gli esterni, perché a destra hanno caratteristiche per venire dentro il campo. I terzini al cross ci arrivano. Quello che mi fa piacere, è che la squadra si sia liberata del peso del gol. A volte creiamo occasioni, ma invisibili, interrotte magari sul più bello. Ma costruiamo, abbiamo idee e oggi abbiamo tirato più del Napoli. La squadra sta bene”.

Avete anche subito poco. È soddisfatto? “La squadra c’è e sa di esserci. Si lavora per questo, per continuare a essere competitivi. Ho visto più leggerezza e compattezza, siamo stati bravi anche nel palleggio. Siamo arrabbiati, ma allo stesso modo so che non bisogna perdere la fiducia”.

Buon viatico per il futuro: “È fondamentare non perdere fiducia e convinzione, ma non lo farà perché stiamo bene mentalmente e fisicamente. I risultati non aiutano, ma con questo atteggiamento arriverà anche il risultato”.

Foto: sito Lecce