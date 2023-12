Baroni: “La squadra è vicina al presidente. Faraoni ancora out”

Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, parlerà dalla sede del club per presentare il match che domani sera affronterà il Cagliari di Claudio Ranieri allo stadio Bentegodi. Di seguito le sue parole:

“Il presidente è molto vicino alla squadra e la squadra è molto vicina al presidente, cercheremo tutti di spingere forte consapevoli che quella di domani sarà una partita importante. C’è una partita difficile ma la squadra si è preparata bene e ho la certezza che domani darà tutto.

Su come arriverà il Verona domani: “Faraoni ancora non è del tutto recuperato, valuteremo per la prossima settimana, Magnani invece ha lavorato con la squadra e lo ritengo recuperato, abbiamo un piccolo problema con Serdar che ha preso un pestone in allenamento.” Baroni si è espresso anche su Djuric rigorista: “Un rigore si può anche sbagliare, poi quella palla lì sembrava non potesse entrare in nessuna maniera. Ci sono dei momenti in cui gli episodi ci penalizzano”.

Foto: Twitter Hellas Verona