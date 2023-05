Baroni: “La prestazione mi è piaciuta, abbiamo una nostra identità. Peccato per il gol preso alla fine”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Faccio i complimenti alla squadra. Non sono d’accordo sul fatto che il Lecce si è difeso: siamo stati sempre alti, anche se gli ultimi minuti si poteva fare meglio. Ci sta, hanno iniziato a buttare dentro i palloni, noi abbiamo un po’ patito, ma sono contento. Abbiamo fatto una prestazione come ho chiesto, come dobbiamo fare noi, senza preoccupazioni, andando forti nelle gambe e nella testa. Mi è piaciuta la prestazione”.

9 sconfitte nelle ultime 11: “Il Lecce ha sempre fatto le prestazioni. Il campionato è difficile per noi, oggi abbiamo fatto risultato facendo 2 gol perché contro questi campioni poi ci può stare, nonostante siamo stati bravissimi. Abbiamo identità, personalità e non dobbiamo preoccuparci, ma fare questo. Peccato perché, soprattutto in casa, siamo stati penalizzati da episodi. Mettiamo questa prestazione alle spalle e giochiamo tutte le gare con la stessa fiducia, lo stesso piglio e la stessa convinzione. La squadra è giovane e solo così può fare risultato”.

Siete quelli che giocate bene con più continuità tra quelle dietro: “Questa è una squadra giovane e con tanti esordienti. Dobbiamo fare un calcio aggressivo perché tecnicamente dobbiamo migliorare, anche nella finalizzazione. Da un po’ abbiamo portato Oudin a giocare, llo abbiamo preso come esterno, ma sta facendo bene anche da mezzala, ha qualità e tiro. Doveva agire da trequartista, lo abbiamo liberato da compiti difensivi e sono contento. Ci può dare qualità nelle ultime gare. Ora serve recuperare, abbiamo una settimana per preparare la prossima partita e dobbiamo farlo con le caratteristiche di questo gruppo”.

Che si aspetta da Spezia-Milan? “Rischio di ripetermi, non dobbiamo guardare gli altri, ma noi stessi, altrimenti rischiamo di perdere energie. I ragazzi è tanto che non hanno un giorno libero, stacchiamo e prepareremo il match contro lo Spezia, che è importante come le altre due”.

Foto: sito Lecce