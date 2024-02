Baroni: “La prestazione è stata buona, ripartiamo dalle cose positive. Sul primo gol probabilmente c’era fallo sul portiere”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Bologna.

Queste le sue parole: “Dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato tanto. In avvio siamo stati bravi a limitare un avversario forte come il Bologna. A mio avviso è stato un Verona aggressivo, in grado di ridurre il divario tecnico. Ci sono stati errori evitabili, come in occasione delle due reti del Bologna. La prima, sinceramente, vorrei rivederla. Probabilmente c’era un fallo sul portiere non ravvisato. Devo concentrarmi, però, su qualche sbaglio che non puoi permetterti contro un avversario in fiducia. Suslov ha provato a calciare, forse poteva servire Folorunsho che avrebbe avuto la possibilità da buona posizione. Ripeto, però, che è stata una prestazione buona e che ci sono anche cose positive dalle quali ripartive. Quando miglioreremo nelle scelte, avremo la possibilità di fare il salto di qualità. Ci sono state situazioni che i ragazzi potevano sfruttare meglio. Ho visto una supremazia terrotoriale, c’è parità nei tiri in porta così come le parate dei portieri. Purtroppo, però, conta il risultato e torniamo a casa con un 2-0 sul gruppone. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ripartire subito, giocando in questo modo potremo raccogliere punti nelle prossime gare”.

Foto: twitter Verona