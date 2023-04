Baroni: “La prestazione c’era sempre stata, mancavano i risultati. Finalmente stasera 3 punti importanti”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlato dopo la fondamentale vittoria in casa contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “La strada giusta sono state le prestazioni fatte sino ad ora, come contro Napoli, Sampdoria e Milan. Oggi siamo riusciti a vincere, ma farlo in Serie A non è semplice. Devo fare i complimenti ai ragazzi”.

Oggi sono state importanti le sostituzioni, è d’accordo? “Chi entra lo fa nel momento più delicato, devo fare i complimenti a tutti, perché siamo stati davvero bravi. La prestazione? Sono molto contento, perché non abbiamo temuto gli avversari. Sono orgoglioso di questo gruppo e di lavorare con loro. Abbiamo sofferto tanto nel non conquistare punti nonostante le belle prestazioni, ma oggi abbiamo vinto e ne sono contento”.

Colombo ha bisogno di maggiore fiducia? “Lorenzo ci ha dato una grande mano in questo campionato, deve solo pensare a stare sereno. Io mi fido tantissimo di lui, deve solo imparare a gestire queste situazioni. Ha fatto una buona prestazione, con qualche errore ma ci sta. Chiunque li fa, anche perché è una squadra che dal punto di vista tecnico deve crescere, ma serve anche grande compattezza per raggiungere l’obiettivo”.

Sulla frenesia: “La squadra è stata sempre molto propositiva, abbiamo giocato con calma ed è quello che dovevamo fare. Gestire queste situazioni non è facile, ma la squadra ha giocato molto bene. Anche contro il Milan abbiamo fatto bene. Noi sappiamo che è questo il percorso da fare. Ultimamente siamo stati anche tanto sfortunati, mentre oggi gli episodi sono andati dalla nostra parte. Non avevo alcun dubbio che avremmo fatto bene. Ora continuiamo a lavorare per scrivere una pagina importante di storia”.

Discorso all’intervallo: “Ho detto loro di continuare a giocare senza timore, come stavano già facendo. A volte ci siamo intestarditi su alcune giocate, ma nella ripresa siamo stati bravi a creare azioni pericolose e giocare con personalità”.

Foto: sito Lecce