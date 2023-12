Baroni: “La Lazio è una squadra forte e ben allenata. Sarri tra i migliori in Italia”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Come si batte la Lazio? Con una grande prestazione, è una squadra forte con valori importanti allenata da uno tra i migliori in Italia, abbiamo grandissimo rispetto e questo deve essere di grande stimolo per la squadra”.

Hien? “Devo fare delle valutazioni, sia lui che Magnani stanno meglio ma l’allenamento è una cosa mentre la partita un’altra, Dawidowicz invece dovrebbe rientrare la prossima settimana”.

Ritrovata l’efficacia offensiva? “Si, molto parte dall’atteggiamento, dalla capacità di non avere paura, la squadra non ha mai perso la convinzione di poter giocare la partite per vincere pur essendo andati in svantaggio”.

Ci sarà nuovamente una linea difensiva molto giovane? “La difficoltà di arginare una squadra come la Lazio, che ha uno dei reparti offensivi più forti, sarà difficile, voglio però rompere questo retaggio della giovane età, i ragazzi che sono andati in campo sono giovani, hanno fatto degli errori che servono a crescere”.

Foto: twitter Verona