Baroni: “In trasferta voglio coraggio. Pedro o Noslin al posto di Castellanos”

Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa la gara della Lazio, domenica alle 12,30 in casa della Fiorentina. “Sarà una partita complicata come tutte, conosciamo le difficoltà ma anche come ci arriviamo. La squadra sta bene. Castellanos non ha nulla di importante, ma non voglio rischiare. Gigot ha avuto un problema ieri in allenamento, non sarà disponibile. Chi al posto di Castellanos? Ci sono due soluzioni, una è Pedro, l’altra Noslin: uno parte e l’altro subentra. Domenica mi aspetto una crescita importante, non c’è più casa o fuori, dobbiamo essere noi stessi e giocare. Io alla Fiorentina? Lì ho fatto il settore giovanile e l’esordio in Serie A, le voci ci sono state, ma mai cose concrete. La Fiorentina ha un organico importante, nel suo stadio cercherà la prima vittoria. Dobbiamo cercare la prestazione con gli stessi presupposti delle ultime due in casa. Dobbiamo attaccare da entrambi i lati, a Udine Lazzari ha fatto da solo 13 cross, dobbiamo lavorare sugli esterni. Ho detto alla squadra che ora siamo quelli che hanno concesso meno ingressi nella nostra area agli avversari. Un dato importante, anche se provvisorio. Castrovilli può lavorare in tutti i ruoli di centrocampo, anche tra i due mediani può farlo benissimo. Romagnoli non è in discussione, anche se tra le gare ravvicinate ci possono essere delle rotazioni. Juric alla Roma? Non voglio esprimermi, quando un collega viene sostituto mi dispiace sempre. Il derby sarà fondamentale, abbiamo tempo per vederlo. Castellanos per noi è indispensabile, ma la forza della squadra sta anche nell’aspetto mentale di sopperire alla sua assenza”.

Foto: Twitter Lazio