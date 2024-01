Baroni: “Il Verona c’è. Aria di smantellamento? Dopo le uscite ci saranno anche delle entrate”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l’Empoli: “Io alleno un gruppo di professionisti, questo gruppo l’ho visto sempre lavorare con grande impegno anche nelle difficoltà quindi sono contento, dobbiamo stare compatti e uniti ma il Verona c’è. C’è aria di smantellamento? La società farà le proprie scelte, dopo le uscite ci saranno anche delle entrate, in settimana non sento l’aria di smobilitazione”.

Sulla prestazione di Serdar: “Abbiamo avuto un bel confronto, ho avuto un po’ di difficoltà perchè giochiamo con mediani che in realtà per caratteristiche sono mezzali, ognuno deve levarsi qualcosa e lui l’ha fatto”.

Sull’espulsione di Duda: “C‘è massimo rispetto per gli arbitri, che io ritengo bravi, io mi sono arrabbiato più con il giocatore perché ha esperienza per non commettere questi errori, gli ho detto che la prossima volta lo levo”

Foto: Twitter Hellas Verona