Baroni: “Il passaggio del turno è un premio per tutti. Mercato? Faremo qualcosa, Corvino ci tiene molto”

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Italia 1 per commentare la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia: “Mi fa piacere perché i ragazzi hanno sempre lavorato con grande applicazione. Il nostro è un gruppo molto ricettivo. Gli avevo chiesto una partita di personalità e lo abbiamo fatto esprimendo anche un buon calcio. Il passaggio del turno è un premio per tutti. Ora dobbiamo recuperare velocemente e pensare al campionato.

Mercato? La società non è partita con l’assillo di salire a tutti i costi in Serie A. Gli obiettivi erano la patrimonializzazione e il ringiovanimento della rosa, ma siamo ambiziosi e ci sarà una sessione importante nella quale faremo qualche correttivo. Però abbiamo un impianto di gioco e interpreti che stanno facendo bene. Il direttore Corvino ci tiene tantissimo, vedremo il da farsi”. Foto: sito Lecce