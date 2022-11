Baroni: “Il Lecce può salvarsi, le critiche sono uno stimolo”

In conferenza stampa il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato, ecco le sue parole: “L’obbiettivo salvezza si raggiunge grazie all’unione del gruppo, tatticamente dobbiamo trovare una maggiore spinta offensiva per fare gol ma senza rischiare in difesa.” Sulle critiche invece ha risposto: “Le critiche devono essere uno stimolo per fare meglio, ma vincere in Serie A non è mai facile. Contro l’Udinese ci proveremo a prendere i 3 punti.”

Foto: Logo Lecce