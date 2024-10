Baroni: “I ragazzi devono lasciare tutto in campo. Oggi è la partita della maturità”

Tra pochi minuti ci sarà il calcio d’inizio di Lazio-Empoli. Il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni, reduce da una grande gara infrasettimanale in Europa League contro il Nizza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, qui di seguito riportate.

“Dobbiamo avere equilibrio, è la base su cui lavorare. Il momento fa piacere, oggi è la partita della maturità e dobbiamo affrontarla con una grande attenzione, bisogna stare dentro la partita dall’inizio alla fine. Prima di arrivare alla Lazio ho letto la storia, ho sempre parlato di un transfert emozionale che la squadra non deve abbandonare. La squadra deve combattere per i tifosi, il bel gioco è un valore aggiunto. I ragazzi devono lascare tutto in campo”.

Foto: Instagram Lazio