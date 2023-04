Baroni: “Ho qualche dubbio, ma la squadra sta bene. Salvezza? Si deciderà nelle ultime partite”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha presentato in conferenza la partita di Serie A da disputare al Castellani domani alle 18:30 contro l’Empoli. Alcune parole del tecnico: “Abbiamo lavorato in 11-12 per una settimana a causa delle convocazioni, ma da mercoledì eravamo tutti insieme e abbiamo lavorato sodo in vista del nostro percorso. I ragazzi stanno bene. Ho solo dei dubbi miei, ma chi giocherà non sbaglierà”.

Colombo: “Mi fa piacere che abbia fatto gol e abbia giocato, ma sono cose diverse. Il nostro campionato è bello e difficile: serve testa, coraggio e determinazione. Chiusa la parentesi Nazionale, bisogna pensare solo al campionato”.

Approccio: “A volte si pensa troppo al risultato, che sia positivo o negativo. Serve essere centrati rispetto alla prestazione, perché è l’unica via percorribile. Dobbiamo essere bravi con voglia e determinazione a portare gli episodi dalla nostra parte. L’Empoli ha giovani interessanti e spirito di iniziativa. Siamo due squadre simili, perciò sarà complesso prevedere un risultato. Può sicuramente essere una partita decisa da un episodio”.

Salvezza: “Non possiamo fare molti calcoli in base alle altre. Guardo solo alla mia squadra, perché sono tutte importanti allo stesso modo le partite. Sarà un campionato che si risolverà nelle ultime partite, se pensavate a qualcosa di diverso…non credo sia facile”.

Foto: sito ufficiale Lecce