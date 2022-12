Baroni: “Hjulmand rimane a gennaio. Centrocampista? Se ci sarà un’occasione, verrà colta”

Presente al Festival del Calcio Italiano, l’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha parlato anche dei temi di mercato ai media presenti, partendo da Joan Gonzalez: “Se temo le big? Il percorso del Lecce è questo, la strategia è lavorare sui giovani per portarli all’attenzione dei grandi club. Sapevo di Joan, lo avevamo in casa, lui si è fatto trovare pronto al momento giusto, riuscendo a cogliere l’occasione con mentalità e serenità. Sono contento, deve lavorare a testa bassa ma lo fa perché è un ragazzo serio”. Poi ha proseguito parlando di Hjulmand: “La società non se ne priverà adesso ed è giusto così, anche per i ragazzi che inizino un nuovo percorso da inizio stagione. Io li alleno e so che hanno la maturità per palcoscenici importanti perché si conquistano tutto col lavoro”.

Infine, ha così risposto alla domanda sul centrocampista: “Il direttore è attento, se c’è un’occasione la coglierà”. E su Zerbin: “Bravissimo, un ottimo giocatore”.

Foto: sito Lecce