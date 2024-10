Baroni: “Guendouzi è un leader. Entusiasmo la nostra motrice trainante”

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato a DAZN a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Genoa. Qui di seguito le sue parole.

“L’entusiasmo è sempre una motrice trainante. Questo lo deve avere la squadra. Di questo siamo contenti e dobbiamo essere bravi a gestirlo. Lavoriamo molto sulla mentalità. Credo che nel calcio di adesso con le partite ravvicinate, si lavora per l’oggi e il domani insieme. Ogni gara è un nuovo test per alzare il livello di mentalità dove la squadra non deva mai non spendersi. Credo che la bellezza di un atleta e di una squadra risiede in quello che dà. E noi non dobbiamo mai mancare”.

Il tecnico ex Verona apre poi una parentesi su Guendouzi, giocatore fondamentale: “Matteo è bravo, forte, è un leader ma ne ho tanti dentro la squadra in tuto ciò che fanno e danno. Ormai è il collettivo che deve fare la differenza, con un’identità forte”.

Foto: Instagram Lazio