Baroni: “Guardare la classifica è l’errore più grande che possiamo fare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la vittoria sull’Empoli: “Cosa gli ho detto all’orecchio? Di lavorare, di continuare così. Pedro è un ragazzo straordinario, ma principalmente è un giocatore che è un riferimento costante per la squadra, per i giovani. Io più volte dico ai ragazzi: ‘Guardate, guardate sempre, anche quando è nello spogliatoio e si mette le scarpe’, perché veramente è un modello, un modello di riferimento. E noi ora siamo contenti che sta bene, sta bene fisicamente, sa che è importante e quindi ce lo teniamo stretto”.

Poi ha proseguito: “Noi siamo ambiziosi, come la nostra società, la città, la Lazio, ma questo non deve modificare niente sul nostro percorso. Noi dobbiamo passare dal lavoro, dal collettivo, dal creare un’identità forte, che la squadra sta piano piano sempre di più creando. Se ti fermi a guardare molto le classifiche è l’errore più grande che puoi fare.Chiaro che ci fa piacere l’entusiasmo, ma io oramai ho anche l’età giusta per tenere sempre i giocatori legati forte a quello che poi ti permette di fare questo tipo di prestazione che non è altro che il lavoro, l’attenzione, la dedizione, la cura dei dettagli e delle piccole cose”.