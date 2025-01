Baroni: “Gara di altissimo livello contro un avversario forte. Servirà una grande Lazio”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “Queste sono gare meravigliose contro un avversario forte e con tanta personalità. Non a caso è la seconda miglior difesa dei top cinque campionati europei, questo ci racconta la difficoltà della partita. Dobbiamo affrontarla come se non ci fosse un domani, giochiamo sempre per vincere perché questo è il nostro DNA. Sappiamo le difficoltà che ci saranno e per questo servirà una grande Lazio”.

Sul mercato: “Preferisco parlare della gara, dietro siamo corti ma ho massima fiducia nella squadra. Abbiamo all’interno le soluzioni per sopperire, ma quella di domani è una partita troppo importante. Veniamo da una bella prestazione a Verona, non dobbiamo fare calcoli. Quando ho detto che dobbiamo giocarla come se non ci fosse un domani intendo proprio che dobbiamo giocare gara dopo gara. Per noi è un passaggio importante perché ci garantirebbe il passaggio agli ottavi. È vero che siamo un pochettino corti, ma il direttore ha già parlato e sicuramente la società è attenta. Faremo qualcosa ma con giocatori di prospettiva, voglio ricordare che siamo appena partiti in un percorso di rinnovamento e chi farà parte di questa squadra dovrà essere giovane e avere grande prospettiva, che per noi è più importante. Su Patric stiamo lavorando, sabato ha un controllo e vedremo come starà. Dovrebbero aggiungersi alla squadra Zazza e Balde”.

Ci saranno più soluzioni in attacco? Come sta fisicamente Tavares? “Nuno sta bene, sta recuperando la miglior condizione e secondo me anche a Verona ha fatto una buona partita dove ha fornito palloni importanti. Deve stare sereno e avere la gioia di giocare forte, noi gli chiediamo questo e abbiamo grande fiducia nel ragazzo. Deve fare un percorso importante, ha una grande chance e noi lo sosteniamo. Sono contento di aver recuperato alcuni giocatori, Pedro e Noslin si sono allenati bene e sono recuperati. Ci dovranno dare un contributo importante già domani”.

Europa League obiettivi: “Noi vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, la squadra ha l’energia e la voglia per farlo. Abbiamo delle opportunità davanti a noi che non dobbiamo lasciare al caso, vogliamo mettere più partite possibili. Si parte da 47 partite, ma noi vogliamo farne molte di più. L’Europa League è un qualcosa di straordinario, tutti vogliono giocarla e lo vedo quando faccio la formazione. Quando faccio qualche cambio tutti vorrebbero menarmi, per noi l’Europa League è una festa e onoreremo questa grande partita contro un avversario forte. Sarà un grande stimolo per fare una grande prestazione”.

Su Casadei: “Non faccio nomi in questo momento, chiaramente lo ha già spiegato il direttore quando ha parlato nei giorni scorsi quelli che sono i nostri obiettivi. Noi dobbiamo portare dentro energia, ragazzi che vogliono unirsi al nostro percorso. Quando parla di prospettiva è normale che la Lazio debba cercare giocatori di questo tipo. Io ne parlo con la società, ma la mia attenzione è sui ragazzi che ho a disposizione. L’ho detto alla squadra, il girone di ritorno sarà molto più difficile e per questo voglio alzare il mio livello prestativo e quello della squadra”.

Foto: sito Lazio