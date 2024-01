Baroni: “Faremo qualcosa in entrata”

Alla domanda relativa alla sessione di mercato in corso, il tecnico del Verona Marco Baroni ha risposto così: “Sicuramente faremo, qui ci sono persone che vogliono come prima cosa salvarsi e faranno di tutto per farlo, se un giocatore non è trattenibile è chiaro che deve andare via. Parliamo costantemente con i ragazzi, a volte ci si dimentica del campionato che stiamo facendo e delle opportunità che abbiamo, le difficoltà vanno trasformate in opportunità, non dobbiamo farci portare via da cose che non c’entrano con il lavoro in settimana”. Sul sostituto di Isak Hien: ” Alcuni ragazzi sono andati in campo e hanno fatto delle prestazioni in crescendo come Coppola e Amione. Dobbiamo valutare Dawidowicz che è uscito dal campo con la Salernitana in condizioni precarie. Anche Cabal sta bene”.

Foto: Twitter Hellas Verona