Baroni: “Esperienza alla Juve incredibile. Ha allargato la mia cultura calcistica”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha così presentato la partita che lo vedrà un ex di giornata: “L’esperienza alla guida della Primavera mi ha dato tanto. Lavorare in un top club è stato incredibile, ho potuto allargare la mia cultura di calcio. Sono stati due anni importantissimi, abbiamo anche vinto dopo cinque-sei anni di nulla. Ogni volta che ritrovo coloro che mi diedero quella opportunità son felice di ringraziarli”.

Foto: Twitter Lecce