Baroni: “Ho percepito poca serenità, abbiamo subito molto a livello mentale”

Al Bentegodi, la formazione di Inzaghi passa 1-0 grazie al primo gol di Tchaouna risalendo un po’ in classifica. A fine gara l’analisi del tecnico del Verona, Marco Baroni, ha così parlato ai microfoni di Dazn: “C’era molta tensione, abbiamo fatto molti errori tecnici, compreso il gol. La partita era in equilibrio, nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nella ripresa abbiamo subito preso il gol; ci è mancata lucidità, abbiamo speso tantissimo dal punto di vista fisico. E’ un peccato perché era una gara che se non riesci a vincere, bisogna essere bravi a non perdere”.

Sull’atteggiamento: “Questo è sempre difficile da valutare. Nel vedere la partita ho percepito poca serenità; abbiamo subito molto a livello mentale, ci ha spinto a sporcare la partita con errori tecnici e quando fai una partita di questa importanza bisogna essere bravi a non sbagliare. Testa alle prossime”.

Infine: “E’ un gol evitabile perché nasce da palla inattiva nostra, perdiamo la gestione e dobbiamo fare meglio in transizione. La squadra ha speso tanto, dispiace perché dal punto di vista nervoso potevamo fare meglio. Abbiamo creato ma non siamo riusciti a concretizzare. Ora testa alta e alle prossime gare”.

Foto: Instagram Verona