Baroni e le ultime parole famose. Aveva scelto il Lecce in tempi non sospetti

Conoscevamo da tempo la pista Baroni-Lecce e l’abbiamo raccontata in tempi non sospetti. Era lui il favorito per distacco, qualche settimana siamo stati anche maleducati con un whatsapp a notte fonda e per questo abbiamo chiesto scusa. Eravamo curiosi di sapere se fosse vero il forte interesse del Lecce, normalissimo corteggiamento di un club ambizioso verso un allenatore in scadenza di contratto: ci disse di no e aggiunse non ci sarebbero stati problemi e che sarebbe rimasto alla Reggina. Come si può notare, della serie “le ultime parole famose”, alla fine Baroni è andato al Lecce. Non abbiamo ricevuto neanche una telefonata per dire “scusa, quella volta non volevo mandarti sulla strada sbagliata”. Ma noi abbiamo cercato di andare lo stesso sulla strada giusta, il comunicato del Lecce è una sentenza. La fine del rapporto con la Reggina per mancanza di chiarezza (non certo del club che lo aspettato per un paio di settimane…) è una brutta pagina dal punto di vista umano. Baroni ha dato molto, moltissimo, alla Reggina, ma ha anche ricevuto la possibilità di rilanciarsi dopo la negativa esperienza di Cremona. Sarebbe stato più giusto dire “sto trattando con il Lecce”, mica un reato. Forse un giorno -molto presto – si potrà raccontare qualcosa in più di questa storia, ci riferiamo soprattutto all’epilogo con il Frosinone: lo faremo.

Foto: Twitter Frosinone