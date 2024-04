Baroni: “Domani ci saranno in palio punti importanti. Sarà una partita insidiosa”

Il tecnico del Verona Marco Baroni ha presentato oggi, in conferenza stampa, la gara che gli scaligeri giocheranno domani in casa, contro il Genoa. Queste le sue parole:

In caso di vittoria avrete un piede e mezzo in Serie A? “E’ chiaro che sono punti importanti contro una squadra difficile da affrontare con un allenatore come Gilardino che ha fatto un bel lavoro. E’ una partita importante, sappiamo che un risultato positivo significherebbe tanto ma è una partita insidiosa”.

Bonazzoli partirà titolare? “Su Bonazzoli come vi avevo anticipato settimane fa è un po’ un testone ma sa che se lavora forte va in campo, ora deve pensare a questo e sa che se lavorerà duro troverà il campo, è un giocatore di qualità che può far goal e noi abbiamo bisogno di questo”.

Cinque delle ultime otto gare il Verona le giocherà in casa, la salvezza passerà dal Bentegodi? “E’ stata un’annata movimentata, i nostri tifosi lo hanno anche patito, loro sanno darci una carica importante e noi dobbiamo alimentarla. Serve il giusto atteggiamento ma sicuramente questo sarà un nostro punto di forza”.

Come stanno Suslov e Swiderski? “Suslov ha avuto una grande forza, ha recuperato in tempi brevi ed è sempre stato a disposizione, sono contento di averlo recuperato come Swiderski, questa settimana si è allenato bene dopo qualche scoria dalle nazionali. Queste partite non si giocano solo in 11 ed è fondamentale l’apporto di chi entra dalla panchina”.

Serdar marcherà a uomo Gudmundsson? “I duelli saranno fondamentali, a volte lavora alto, a destra e sinistra, sta facendo benissimo altrimenti non sarebbe richiesto da grandi club. Ha fatto un grande campionato e tutta la squadra dovrà essere attenta a lui”.

Tavsan e Belahyane ci saranno? “Sono rientrati entrambi, Tavsan ha avuto un problemino alla caviglia ma ora sta bene, saranno entrambi disponibili”.

