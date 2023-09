Baroni: “Dobbiamo migliorare in zona gol. Faraoni e Lazovic due giocatori fondamentali”

Lunedì alle 18.30 Torino ed Hellas Verona si affrontano nella penultima gara della settima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico degli scaligeri Marco Baroni, che ha presentato così la sfida in conferenza stampa:

“Problema gol? Il nostro lavoro è trovare le soluzioni ai problemi, è chiaro che si parte sempre dal gol, analizzando le partite con Milan e Atalanta abbiamo tirato in porta più dell’avversario ma questa sicuramente non è una soluzione. Dobbiamo sicuramente migliorare da questo punto di vista. Adesso troviamo un’altra partita complicata, come è stata quella con l’Atalanta. Troviamo un avversario molto fisico che ha delle certezze, questa però deve essere una motivazione in più per far bene. Non mi piace guardare quello che abbiamo fatto ma quello che dobbiamo fare. Dobbiamo avere lo stesso equilibrio nel lavoro settimanale per andare ad affrontare la partita con spirito e coraggio, quelle componenti che poi portano i risultati. Faraoni e Lazovic? Sono giocatori fondamentali, non si può pensare solo di far goal per vie centrali, cè da lavorarci, abbiamo giocatori per poter spingere sulle fasce e dobbiamo ricreare queste condizioni, è un principio per la costruzione dell’azione offensiva“.

Foto: Twitter Hellas Verona