Baroni: “Dobbiamo guardare a noi stessi. Atalanta grande squadra, Gasperini tra i migliori 10 allenatori d’Europa”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Hanno fatto una grandissima vittoria, Gasperini è forse uno degli allenatori più forti che ci sono in Europa e forse nel Mondo, è al centro di un progetto lungimirante che parte da lontano ma non mi sorprende perchè dietro a quella società c’è un grandissimo lavoro. Noi dobbiamo pensare a noi, migliorare e fare tesoro degli errori che abbiamo commesso domenica”.

La Salernitana è forse andata, mancano due posti da non occupare… “Quello che continuo a dire è di non guardare gli altri ma solo il nostro campionato che non passa certamente dalle sfortune degli altri. Abbiamo analizzato la partita con il Genoa e abbiamo commesso due errori che abbiamo pagato a grandissimo prezzo. Abbiamo trovato delle difficoltà ed è arrivata una sconfitta che non volevamo e forse non meritavamo ma adesso c’è da voltare pagina e andare a fare punti”.

Come si riparte dopo lo stop con il Genoa? “C’è dispiacere ed è inevitabile ma c’è anche la consapevolezza di non dover ricommettere certi errori e guardare avanti”.

Duda sottotono nelle ultime? “Sta bene ed è pronto a giocare”.

Bonazzoli si è svegliato? “Io cerco delle opportunità, quando c’è un giocatore che si allena forte e va forte io lo metto in campo, lui ha fatto delle settimane importanti di lavoro, l’importante è che trovi la prestazione, se poi arriva anche il goal tanto meglio”.

Assenti? “Abbiamo tutti a disposizione, Duda aveva una contusione che si sta un po’ tirando dietro ma è recuperato, c’è solo Cruz che potrebbe rientrare alla prossima”.

