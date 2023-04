Baroni: “Dobbiamo giocare da Lecce ma con attenzione. Calciamo tanto verso la porta ma adesso dobbiamo concretizzare”

Il tecnico del Lecce ha analizzato la sfida di domani contro l’Udinese in conferenza stampa: “Siamo partiti con questo gruppo a maggio e ci manca un mese per scrivere una pagina di storia importante, questa è una di quelle partite importanti per il nostro percorso. La squadra deve avere fiducia e credere nei propri mezzi. Dobbiamo giocare da Lecce con attenzione, spirito e determinazione. Servirà fisicità e corsa, contro una squadra che ha anche tanta qualità. Non dobbiamo guardare dietro, ma solo avanti e alla nostra prestazione. Domani incontriamo una squadra fisica con tanti centimetri, dobbiamo stare attenti anche alle palle inattive. Il primo gol di Leao è andato molto alto, nel secondo invece siamo stati anche un po’ sfortunati con la palla che passa in mezzo alle gambe di Baschirotto. A Milano abbiamo calciato più noi che loro, così come contro la Sampdoria e il Napoli. Sappiamo che non è stato sufficiente e ci vorrà di più”.

Le parole su alcuni singoli: “Pezzella ha avuto un virus intestinale con febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo al più presto ma domani non ci sarà. Gallo sta facendo bene, così come anche Gendrey. Devono avere la testa libera e giocare. Sono convinto che entrambi giocheranno bene. Colombo ha recuperato, così come tutta la squadra che sta bene. Dobbiamo giocare senza paura, con attenzione e concentrazione”.

Sul momento: “Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Difficilmente vinceremo partite giocando male, dobbiamo sempre pensare alla prestazione per trovare un risultato importante. Non ci deve preoccupare il risultato, perché giocando bene arriveranno i punti”.

Foto: sito ufficiale Lecce