Baroni: “Dobbiamo fare di più, siamo arrabbiati con noi stessi. Serve voglia, determinazione e grinta”

In casa Verona, conferenza stampa di mister Marco Baroni, che presenta la gara contro il Genoa di venerdì sera,

Queste le sue parole: “Siamo arrabbiati con noi stessi perchè sappiamo che dobbiamo fare di più. Queste sono delle opportunità, non dobbiamo spaventarci di un campo o di un altro, l’avversario sappiamo benissimo che è in fiducia e che ha fatto bene, che è ritornato in Serie A dopo un solo anno di assenza”.

Ti sei confrontato con la squadra sull’atteggiamento avuto domenica?

“Ci sono stati tre atteggiamenti, nel primo tempo prendiamo una traversa poi loro hanno tre transizioni su cui una ci fanno goal. Siamo rientrati in campo con un altro piglio, 22 minuti in cui abbiamo ben approcciato il secondo tempo avendo diverse occasioni, dopo il 2-0 siamo usciti dalla partita e non c’è giustificazione per questo”.



Sistema di gioco da rivedere? “La soluzione non è nel sistema di gioco ma nel lavorare, anche una testa un po’ spensierata, non ci vuole pesantezza, ma energia, vitalità, voglia”.

In queste giornate di ritiro hai avuto la conferma che la squadra ti segue? “Leviamoci questo dalla testa, sono cose fuorvianti, dobbiamo trovare la soluzione tutti remando dalla stessa parte, anche perchè altrimenti la squadra non andrebbe a Torino perdendo all’ultimo secondo contro la Juventus e non schiaccerebbe il Monza nella prima parte del secondo tempo”.

Come stanno Dawidowicz, Cabal e Lazovic? “Cabal sta per rientrare, ha avuto una ricaduta, Lazovic e Dawidowicz torneranno dopo la sosta”.

Faraoni come braccetto difensivo? “Non mi piace pensare all’individualità ma al collettivo, è così che si esce da momenti di crisi”.

Con il Lecce lo scorso anno avevi raccolto otto punti esattamente come oggi… “I dati che rimangono nello storico non mi servono, abbiamo bisogno dei dati che ci servano a risolvere la situazione attuale”.

Foto: twitter Verona