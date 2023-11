Baroni: “Dispiaciuti per i risultati ottenuti, ma siamo nella direzione giusta per invertire la rotta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni, ha così parlato prima della sfida contro il Lecce: “La squadra è carica, crede nel lavoro svolto in settimana, siamo nella direzione giusta per invertire la rotta. Siamo dispiaciuti per i risultati ottenuti fin qui, ma voglia risalire”.

Foto: Instagram Verona