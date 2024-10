Baroni: “Dispiace per il risultato, ma prestazione di grande personalità e compattezza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Rimanere in 10 ha condizionato ma la squadra mi è piaciuta: ci dispiace per il risultato, ma la prestazione offerta è stata di grande personalità e compattezza”.

Marco Baroni ha poi proseguito: “Nuno Tavares ci ha dato energia, ci permette di alzare la squadra. Per giocare questo tipo di partite, sono importante le distanze da mantenere. Peccato per l’episodio dell’autogol, siamo stati fortunati in quella circostanza”.

L’allenatore ha concluso: “Castrovilli è un ragazzo che ha qualità: può ricoprire tutti i ruoli a centrocampo. C’era bisogno di trovare maggiore gestione del pallone, lui ce l’ha data”.

Foto: Instagram Lazio