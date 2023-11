Baroni: “Dispiace per il risultato, ma la squadra è viva. L’atteggiamento è quello giusto”

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Lecce.

Queste le sue parole: “Sicuramente il risultato non aiuta, ma ho visto l’atteggiamento giusto. Ci dispiace per il risultato, ma ci sono cose positive. Abbiamo rimontato due volte, abbiamo tirato in porta diverse volte. L’ho detto ai ragazzi, c’è margine per far bene. Per salvarsi ci vuole impegno, abnegazione e tanta grinta, l’ho detto ai miei. Abbiamo preso due goal in modo balordo. La squadra vuole uscire da questa situazione.

Tchatchoua, come lo valuta? “Ha fatto molto bene. Alcuni, come lui, sono arrivati in ritardo, hanno lavorato a parte. Ci sono tante situazioni da considerare. Ci sono dei margini di miglioramento. Spendo due parole anche per Terracciano e Amione. A Duda, poi, ho dovuto dare un giorno di riposo. Molti di loro li ho avuti a disposizione solo giovedì”.

Su Ngonge? Oggi è stato al centro dell’azione… “Sì, lo dobbiamo mettere al centro della nostra manovra. Devono fare ancora di più, abbiamo bisogno di tuttI. La squadra sta rispondendo, non dobbiamo aver paura, può giocarsela con tutti”.

Foto: twitter Verona