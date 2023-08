Baroni: “Contro l’Empoli sarà complicata. Mercato? Proveremo a cogliere delle occasioni”

In conferenza stampa, Marco Baroni ha presentato l’esordio che il suo Hellas Verona farà contro l’Empoli: “Sarà una gara complicata che bisognerà gestire, troveremo di fronte una squadra complicata che conosce molto bene il suo percorso. Si gioca ad un orario in cui ci sarà caldo e ci sarà da sudare, devo fare ancora qualche valutazione. Folorunsho? E’ un giocatore che ha mobilità, forza. E’ chiaro che in questo momento lui non ha la tenuta della partita intera nelle corde”. Braaf e Kallon? Braaf ha avuto un problema fisico e sta recuperando. Kallon invece è in uscita. Mercato? Non ne voglio parlare, se ci saranno occasioni proveremo a coglierle”.

Foto: Twitter Hellas Verona