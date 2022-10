Baroni: “Contro il Bologna non è crocevia. Gonzalez? Sarebbe stato comunque protagonista. Deve stare sereno”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna: “Non parlerei di crocevia. Sono tutte partite importanti, sempre tre punti in palio. È una gara che andremo a giocare contro una squadra che ha voglia di rivalsa e noi dovremo fare altrettanto. Ho fiducia nei giocatori e sarà una partita complicata per tutti”. Sul momento di Gonzalez: “Sarebbe stato comunque protagonista, ha qualità indipendentemente da chi sarebbero stati i concorrenti. Deve stare tranquillo, io sono sereno quando leggo le sue parole, è centrato solo sulla sua crescita ed è quello che mi interessa. In questo mondo spesso si fa fatica a salire ma si scende velocemente. Bisogna essere attenti e lui lo è. Andremo a giocarci la partita con grande vigore fisico e mentale cercando una prestazione tecnica importante”. Su Pongracic, Umtiti e Baschirotto: “Sono sulla linea delle riconferme. Con la Fiorentina abbiamo fatto bene, dare continuità è importante. Sono giocatori che stanno facendo bene, ma a parte Cetin che sta recuperando non mi dimentico di Dermaku e Tuia, due titolari che si sono conquistati la categoria. Ora hanno avuto più visibilità gli altri ma ci sarà spazio anche per loro. Farò una scelta su quei tre in linea con le caratteristiche dell’avversario.

Foto: instagram Baroni