Baroni: “Conosciamo la loro pressione”

L’allenatore dell’Hellas Verona Marco baroni, ha parlato così in conferenza stampa: “La squadra sa perfettamente cosa deve fare, si parte dal centrare la prestazione massimale individuale e di squadre. In settimana abbiamo lavorato forte cercando anche di recuperare le energie mentali. Sappiamo le insidie della partita, giochiamo contro una squadra forte con un allenatore bravo che ha fatto cose importanti. Sappiamo la pressione che loro portano, è una loro qualità ma lo sappiamo fare anche noi, dobbiamo avere nell’atteggiamento e nella tenuta mentale e fisica il nostro focus. L’attenzione deve essere massimale. Da questo punto di vista ci siamo preparati e la squadra lo sa. Contro il Torino, dobbiamo indovinare l’approccio alla gara cercando di non sbagliare niente dal punto di vista della determinazione. A parte lo squalificato Folorunsho, ci sono tutti. Lazovic rigorista? Non c’è solo lui ma sicuramente è uno che può calciare”.

Foto: Twitter Hellas Verona