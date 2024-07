Baroni: “Conosciamo il valore di Greenwood”. Ma senza un rilancio…

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa anche di Greenwood che la Lazio ha seguito in questi giorni. E dopo che Lotito aveva detto di essere andato a 20 minuti dall’esterno offensivo di proprietà del Manchester United. Così Baroni su Greenwood: “Il suo valore lo consociamo, può giocare sull’esterno o in altro ruoli. Ma non voglio parlare dei singoli e delle situazioni di mercato”. La situazione è quella che abbiamo spiegato – senza correre e senza voli di fantasia – negli ultimi giorni: alla Lazio piace molto Greenwood, ha il sì del calciatore che non ha certo chiuso ad altri club, ma senza un rilancio fino a 25 milioni più percentuale su eventuale futura vendita parliamo del nulla. Ci sono club, l’Olympique Marsiglia in testa, appostati da giorni, per battere la concorrenza c’è un solo metodo: rilanciare. Altrimenti sarà un altro a tagliare il traguardo.

Foto: Instagram Lazio