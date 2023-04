Baroni: “Colombo deve crescere e fare gol. Gli possono servire per la Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha così parlato prima della sfida contro l’Empoli, puntando l’obiettivo su Colombo. “Lorenzo deve stare concentrato nella crescita individuale e di squadra, è molto giovane, gli abbiamo dato una grande possibilità. Deve crescere, oltre al gol per un attaccante servono le grandi prestazioni, ma gli può servire per una convocazione in Nazionale”.