Baroni: “Ci mancano dei punti per le prestazioni che abbiamo fatto, ma sono contento della squadra”

Dopo la bella vittoria col Torino, il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la gara e il punto a cui si trova oggi la sua squadra.

“In settimana abbiamo viaggiato ma la squadra è rimasta concentrata. Ci mancano dei punti per le prestazioni che abbiamo fatto, ma dobbiamo essere contenti perché la squadra produce. Il fatto che Guendouzi sia arrivato a tirare, dal punto di vista tattico per me è un ottimo segnale. Noi lavoriamo tanto e forte, perché si gioca come ci si allena, e il fatto che la squadra mi abbia dato questa disponibilità per me è incredibile. Mi dispiace che prendiamo dei gol su delle ‘non azioni’ degli avversari, ma anche su questo aspetto possiamo migliorare. Noslin? Ha fatto delle buone partite, ha la bellezza della pulizia mentale. Deve stare tranquillo, perché è un ragazzo con ottime qualità e con dei grandi compagni. Questi ragazzi, tra cui anche Tchouna, vanno supportati e sanno che se scendono in campo non devono avere paura di sbagliare. Dia e Castellanos hanno una mobilità incredibile, e sanno togliere punti di riferimento agli avversari, continueranno a fare gol e ne faranno sempre di più”.

Foto: Instagram Lazio