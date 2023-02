Baroni: “C’è il rientro di Umtiti, è disponibile già contro il Sassuolo”

L’allenatore del Lecce, Marco Maroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A da disputare contro il Sassuolo. Alcune parole del tecnico: “Abbiamo avuto qualche giorno in meno di recupero, ma questo fa parte del calendario. Umtiti è rientrato ed è a disposizione, Persson è rientrato stamattina, ma sta bene e conto anche su di lui”.

Sassuolo: “Società strutturata ormai da anni: loro sono ben allenati e hanno un identità di palleggio e di qualità. La loro classifica è bugiarda: hanno una classifica che non c’entra rispetto a quella che è la formazione. Per noi è un elemento di ulteriore crescita, nonché una partita da provare a vincere in ogni modo”.

Berardi: “Sarebbe bello averlo nella squadra anziché come avversario, sicuramente è un calciatore dalle indiscusse qualità. In generale è il Sassuolo ad avere forza e tecnica. Berardi è un pericolo, ma attenzione a tutto il resto”.

Foto: sito ufficiale Lecce